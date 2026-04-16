Revancha, caídas y sorpresas: 'El Tanque' cobra venganza y se roba la noche en ¡Ahora Caigo!

El segundo episodio de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva de este jueves 16 de abril de 2026, llegó cargado de emoción. Desde el primer minuto, hubo promesas de venganza, duelos intensos y giros inesperados que mantuvieron en suspenso a la audiencia.

Vanesa Villegas arrancó como líder de la noche representando a la tribuna. Con dos vidas y 76 dólares, inició una racha sólida al derrotar a Jaime Enrique Aymara y luego a Heidy Tamayo, sumando confianza y dinero en cada duelo. Incluso superó a Michael Steven en el duelo de “A la voz del gallo”, perfilándose como una de las grandes protagonistas.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche se dio cuando Paulina, la tarotista, tomó protagonismo en el set y sorprendió con una lectura en vivo dirigida a Víctor Aráuz. En medio del programa, la invitada habló sobre su trayectoria y se atrevió a interpretar aspectos de la vida de Víctor, generando sorpresa en el estudio.

La tensión creció en el “Duelo clásico” frente a Paulina, donde ambas fallaron una pregunta sobre la banda BTS. Sin embargo, Vanesa arriesgó su última vida y logró mantenerse en competencia, acumulando más dinero.

Pero la historia dio un giro con la entrada de Eduardo “El Tanque” Hurtado. En el juego “Una tú, una yo”, el exseleccionado sorprendió al tumbar a Vanesa y cortar su racha. Desde ahí, tomó el control del programa eliminando a Jacqueline Factos y Douglas Salvador, y avanzando con paso firme.

El momento más esperado llegó al final: la revancha. Hurtado se enfrentó a Renata Salem en el último duelo de la noche y, esta vez, no falló. “El Tanque” cobró venganza y la derrotó en “Revoltillo”, sellando así una de las escenas más intensas de la noche.

Aunque no logró superar el duelo final, Hurtado no se fue con las manos vacías y aseguró 50 dólares tras una jornada marcada por su remontada.

En el siguiente capítulo la aventura y la presión continúan. No te pierdas ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com