Familia recibió el cuerpo de Gregory Allen Krupa, desaparecido en Quito

Cuerpo hallado en el Parque Metropolitano Guangüiltagua es de Gregory Allen Krupa, el empresario estadounidense desaparecido en Quito. Su familia recibió su cuerpo en la morgue de la Policía la tarde de este jueves 16 de abril de 2026.

El hombre de 39 años fue hallado sin vida el día anterior. En la búsqueda participaron equipos de la Policía Nacional del Ecuador, incluyendo unidades del GOE, GIR y DINASED, junto a Bomberos de Quito y agentes metropolitanos.

Un día antes, el 14 de abril, la familia Krupa emitió un comunicado en el que apuntaba que el empresario podría haber muerto producto de una caída.

La familia Krupa adelantó que en los próximos días se llevará a cabo una ceremonia para "celebrar la maravillosa vida de Greg".

De manera preliminar se conoce que la familia velará a Krupa en un lugar íntimo y que sus restos permanecerán en Ecuador.

El estadounidense Gregory Allen Krupa fue reportado como desaparecido el 9 de abril de 2026, lo que activó un amplio operativo en el Parque Metropolitano Guangüiltagua, en el norte de Quito.