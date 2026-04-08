Los días serán más calurosos en Ecuador, advierte el Inamhi
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió sobre el aumento de temperatura diurna en Ecuador entre el 9 y 12 de abril.
Ecuador registra ola de calor en la Costa y Sierra
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Actualizada:
08 abr 2026 - 19:47
Entre el jueves 9 y domingo 12 de abril de 2026 Ecuador tendrá un aumento en la temperatura diurna, según la advertencia meteorológica N° 23 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).
Las zonas afectadas serán en la Costa y Sierra ecuatoriana. El Inamhi advirtió que en zonas de Santa Elena, Guayas, El Oro, Loja y Esmeraldas podrían registrarse incendios.
Según el pronóstico del clima, la región Litoral podría alcanzar temperaturas de hasta 35°C. Mientras que en la Sierra podrían subir hasta 26°C.
Se prevén altas temperaturas en:
- Guayas
- El Oro
- Los Ríos
- Santa Elena
- Esmeraldas
- Imbabura
- Pichincha
- Cotopaxi
- Chimborazo
- Tungurahua
- Loja
Recomendaciones
Ante estos niveles de radiación, es importante tomar medidas para evitar daños en la piel y los ojos:
- Usar protector solar con factor SPF 30 o más.
- Utilizar gorras o sombreros de ala ancha.
- Usar gafas con protección UV.
- Evitar actividades al aire libre en las horas de mayor radiación.
- Usar ropa de manga larga si se permanece mucho tiempo bajo el sol.
- Mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua.
- Buscar sombra siempre que sea posible.
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