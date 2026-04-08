Los días serán más calurosos en Ecuador, advierte el Inamhi

Ecuador registra ola de calor en la Costa y Sierra

Entre el jueves 9 y domingo 12 de abril de 2026 Ecuador tendrá un aumento en la temperatura diurna, según la advertencia meteorológica N° 23 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Las zonas afectadas serán en la Costa y Sierra ecuatoriana. El Inamhi advirtió que en zonas de Santa Elena, Guayas, El Oro, Loja y Esmeraldas podrían registrarse incendios.

Según el pronóstico del clima, la región Litoral podría alcanzar temperaturas de hasta 35°C. Mientras que en la Sierra podrían subir hasta 26°C.

Se prevén altas temperaturas en:

Guayas

El Oro

Los Ríos

Santa Elena

Esmeraldas

Imbabura

Pichincha

Cotopaxi

Chimborazo

Tungurahua

Loja

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Ante estos niveles de radiación, es importante tomar medidas para evitar daños en la piel y los ojos: