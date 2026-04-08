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Ecuador

Los días serán más calurosos en Ecuador, advierte el Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió sobre el aumento de temperatura diurna en Ecuador entre el 9 y 12 de abril.

Ecuador registra ola de calor en la Costa y Sierra

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

08 abr 2026 - 19:47

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Entre el jueves 9 y domingo 12 de abril de 2026 Ecuador tendrá un aumento en la temperatura diurna, según la advertencia meteorológica N° 23 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Las zonas afectadas serán en la Costa y Sierra ecuatoriana. El Inamhi advirtió que en zonas de Santa Elena, Guayas, El Oro, Loja y Esmeraldas podrían registrarse incendios.

Según el pronóstico del clima, la región Litoral podría alcanzar temperaturas de hasta 35°C. Mientras que en la Sierra podrían subir hasta 26°C.

Se prevén altas temperaturas en:

  • Guayas
  • El Oro
  • Los Ríos
  • Santa Elena
  • Esmeraldas
  • Imbabura
  • Pichincha
  • Cotopaxi
  • Chimborazo
  • Tungurahua
  • Loja

Recomendaciones

Ante estos niveles de radiación, es importante tomar medidas para evitar daños en la piel y los ojos: 

  • Usar protector solar con factor SPF 30 o más.
  • Utilizar gorras o sombreros de ala ancha.
  • Usar gafas con protección UV.
  • Evitar actividades al aire libre en las horas de mayor radiación.
  • Usar ropa de manga larga si se permanece mucho tiempo bajo el sol.
  • Mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua.
  • Buscar sombra siempre que sea posible.

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