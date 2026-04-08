TCE sanciona a Yasunidos con multa de USD 18 000, colectivo acudirá a la Corte

Los Yasunidos impulsaron un referéndum para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra.

Pedro Bermeo y Sofía Torres, dirigentes del colectivo ambientalista Yasunidos fueron sancionados por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras una denuncia del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El fallo establece que cada uno debe pagar una multa de USD 9 000 debido a una infracción electoral cometida durante la campaña de la Consulta Popular de 2023.

Tras conocer la decisión, el colectivo aseguró que acudirá a la Corte Constitucional para presentar una acción extraordinaria.

"El TCE sanciona a Yasunidos con USD 18.000 por una diferencia contable de USD 0,39", aseguró y calificó el hecho como "persecución política".

Según Yasunidos, la sanción establecida por el TCE marca un precedente "gravísimo en Ecuador, donde organizarse y participar puede costar caro".

En el comunicado emitido, el colectivo resalta que la decisión ciudadana expresada en las urnas de dejar bajo tierra el crudo del Yasuní continúa sin cumplirse.

Argumentos del TCE para la sanción

Ambos organismos electorales, TCE y CNE aseguran que Yasunidos cometió un serie de omisiones y no solo una "diferencia de centavos", como dice el colectivo.

Aseguran además, que los dirigentes "incurrieron en una conducta omisiva reprochable".