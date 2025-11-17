Un camión se volcó en el cantón Pallatanga, Chimborazo, y causó la muerte de dos personas

Un camión cayó en un barranco en el cantón Pallatanga, este lunes 17 de noviembre del 2025

Un siniestro de tránsito se registró en la provincia de Chimborazo, la mañana de este lunes 17 de noviembre de 2025. Un camión se volcó en el sector Panza Redonda, en el cantón Pallatanga y cayó aproximadamente 250 metros hacia un abismo.

Debido al impacto, dos personas fallecieron. Así lo confirmó la Central de Emergencias ECU 91. Unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional llegaron al lugar del siniestro.

Al menos 37 muertos tras siniestro en el sur de Perú

Las instituciones socorro acudieron para realizar las labores de rescate y asegurar la zona. Las causas del accidente de tránsito se investigan.

Este hecho ocurre apenas un día después de otra tragedia vial que enlutó al país. El 16 de noviembre, se registró otro siniestro en la vía Guaranda–Ambato, sector Simiatug (provincia de Bolívar),

Según el reporte del ECU 911, un bus de pasajeros cayó a un abismo, lo que provocó la muerte de 21 personas. Además, otras 40 resultaron heridas.