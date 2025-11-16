Fallecidos y heridos en dos siniestros de tránsito en la vía Buena Fe - Quevedo, en Los Ríos

Uno de los buses accidentados en la vía este domigo 16 de noviembre del 2025

Dos siniestros de tránsito se registraron este domingo 16 de noviembre del 2025. Los dos buses se accidentaron en el sector El Bypass, en el cantón Buena Fe, en Los Ríos. Los siniestros fueron a distintas horas, pero a 500 metros de distancia el uno del otro. Según información preliminar de testigos, los dos accidentes de tránsito dejaron heridos y fallecidos. Preliminarmente se informó sobre tres fallecidos.

El personal del ECU 911, a través de la coordinación Zonal 5 y 8, informó que la razón del sinestro se presume por la presencia de algún líquido aceitoso en la vía. El primer siniestro ocurrió en horas de la madrugada y horas después 500 metros más adelante ocurrió otro siniestro que sumó más heridos.

Según Bomberos, ECU911 y la Policía Nacional son cerca de 30 fallecidos atendidos y aún no se confirma los tres fallecidos. El despliegue de ambulancias y equipos de emergencia se realizó desde las primeras horas de este domingo.

A través de videos difundidos en redes sociales se pudo ver el trabajo de las unidades de emergencia en el rescate de los heridos. Las unidades de investigación de siniestros de tránsito de la Policía recopilaron los testimonios de los heridos en el lugar de los hechos.