Carpas, frío y largas filas: ciudadanos pasan la noche afuera de la ANT por un turno

Ciudadanos duermen en carpas para conseguir un turno para la licencia en Quito

Decenas de ciudadanos pernoctan en los exteriores de las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Quito con la esperanza de obtener un turno para emitir o renovar su licencia de conducir.

Las largas filas, el frío y las denuncias de presunta venta de puestos marcan una situación que, según los usuarios, se mantiene desde hace más de una semana.

Una noche en la vereda por un turno

En los exteriores de las sedes de la ANT, especialmente en los sectores de San Carlos y la Plataforma Gubernamental Sur, se observaron personas con carpas, cobijas, colchones y sillas esperando desde la tarde o la noche anterior.

Al amanecer, los guardias de seguridad solicitaron que retiraran las carpas antes del inicio de la atención.

Varios ciudadanos contaron que pasaron la noche soportando las bajas temperaturas para intentar acceder a un turno.

Una mujer aseguró que llegó a las 13:00 del día anterior y permaneció en la fila hasta la mañana siguiente. "Muy frío, heladísimo", relató al describir las condiciones de esperar en los exteriores de la ANT.

Usuarios cuestionan el plan piloto

Las personas consultadas señalaron que el plan piloto implementado para la entrega de turnos no ha dado los resultados esperados.

Algunos indicaron que ya habían obtenido una cita con semanas de anticipación, pero al acudir a la agencia les informaron que debían repetir el proceso, pese a haber realizado el pago correspondiente.

Otra usuaria afirmó que lleva varias semanas intentando completar el trámite. Según su testimonio, obtuvo un turno después de dos meses de espera, pero el cambio en el sistema le impidió concretar la renovación de su licencia.

También calificó la situación como un maltrato para quienes necesitan el documento.

Denuncias por presunta venta de turnos

Durante la madrugada, varios ciudadanos denunciaron la presunta venta de puestos en la fila.

Según los testimonios, algunas personas ofrecían posiciones cercanas al ingreso por valores que llegarían hasta los USD 60, mientras que el costo disminuía dependiendo de la ubicación en la fila.

Estas afirmaciones corresponden a denuncias realizadas por los usuarios presentes en el lugar y no han sido confirmadas oficialmente.

Quienes esperaban por un turno aseguraron que esta no es la primera ocasión en la que observan este tipo de situaciones. Además, pidieron mayor control para evitar irregularidades durante las largas jornadas de espera.

Nicolás Bravo, indicó a Teleamazonas.com que estuvo en el lugar desde las 23:00 del lunes por un turno para la licencia.

Alta demanda de usuarios

A pesar de que la ANT amplió la atención los sábados para algunos trámites, los ciudadanos consideran que la medida no ha sido suficiente para atender la alta demanda.

Desde tempranas horas de la mañana se formaron extensas filas en distintos puntos de Quito, mientras cientos de personas aguardaban la apertura de las oficinas.

Algunos usuarios manifestaron su preocupación porque sus licencias ya caducaron y necesitan renovarlas para trabajar o movilizarse. Otros señalaron que han acudido en varias ocasiones sin lograr obtener un turno.