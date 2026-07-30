¿Va a sacar su licencia por primera vez? La ANT atenderá tres sábados de agosto

La ANT extendió el plazo para circualr con licencias caducadas en Ecuador.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció que habilitará jornadas extraordinarias de atención los sábados 1, 15 y 29 de agosto para quienes tramiten por primera vez su licencia de conducir.

La medida fue adoptada luego de las extensas filas y las demoras registradas en varias agencias del país, principalmente en Quito.

Este jueves 30 de julio de 2026, decenas de personas denunciaron que no pudieron completar el trámite pese a haber esperado durante horas e incluso haber pasado la noche en los exteriores de las oficinas de la ANT.

Frente a esta situación, la ANT indicó que sus agencias continúan operando de acuerdo con su capacidad de atención y reiteró que no es necesario acudir desde la madrugada, ya que mantiene vigente el plan piloto para la emisión de licencias de acuerdo al último dígito de la cédula

La institución informó que durante estas jornadas especiales de sábado no se aplicará la calendarización por el último número de la cédula de identidad, por lo que los ciudadanos podrán acudir en cualquiera de las tres fechas habilitadas, sin importar el dígito de su documento.

Además, la ANT recomendó presentarse con todos los requisitos completos, con el fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos durante la atención.

Requisitos para obtener la licencia por primera vez

Las personas que soliciten por primera vez una licencia de conducir deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años.

Presentar la cédula de identidad vigente.

Entregar la papeleta de votación actualizada.

Contar con el permiso de aprendizaje.

Presentar el título de conductor no profesional, emitido por una escuela de conducción autorizada.

Aprobar el examen psicosensométrico.

Presentar el certificado de tipo de sangre emitido por la Cruz Roja Ecuatoriana.

Obtener un turno.Cancelar el valor correspondiente al trámite.

¿Cuánto cuesta la licencia?

La licencia no profesional por primera vez tiene un costo de 68 dólares, mientras que la licencia profesional tiene un valor de 110 dólares.

La ANT también recordó que continúa vigente, hasta el 31 de diciembre de 2026, la prórroga que permite circular con licencias de conducir caducadas y con certificados del examen psicosensométrico vencidos.