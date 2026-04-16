China pide a Irán garantizar navegación en el estrecho de Ormuz

China refuerza su postura de estabilidad y advierte que cualquier bloqueo en Ormuz puede tener consecuencias económicas a escala global.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, solicitó a Irán permitir la “navegación normal” en el estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones que afectan a esta vía estratégica.

El diplomático subrayó la importancia de mantener abierto este paso marítimo, considerado clave para el transporte internacional de petróleo y gas.

Llamado a la estabilidad

China insistió en la necesidad de garantizar la seguridad y fluidez del comercio global, ante el impacto que tendría cualquier restricción en el suministro energético.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del mundo, por donde circula una parte significativa del petróleo que se consume a nivel internacional.

El pedido se produce en medio del conflicto en Oriente Medio, que ha generado bloqueos y restricciones en la zona, elevando los precios de la energía y la preocupación internacional.