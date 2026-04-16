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Internacional

China pide a Irán garantizar navegación en el estrecho de Ormuz

El canciller Wang Yi instó a mantener el tránsito normal en una ruta clave para el comercio global.

China refuerza su postura de estabilidad y advierte que cualquier bloqueo en Ormuz puede tener consecuencias económicas a escala global.

TeleSur

Autor

Pekín. EFE

Actualizada:

16 abr 2026 - 10:36

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El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, solicitó a Irán permitir la “navegación normal” en el estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones que afectan a esta vía estratégica. 

El diplomático subrayó la importancia de mantener abierto este paso marítimo, considerado clave para el transporte internacional de petróleo y gas.

Llamado a la estabilidad  

China insistió en la necesidad de garantizar la seguridad y fluidez del comercio global, ante el impacto que tendría cualquier restricción en el suministro energético. 

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del mundo, por donde circula una parte significativa del petróleo que se consume a nivel internacional.

El pedido se produce en medio del conflicto en Oriente Medio, que ha generado bloqueos y restricciones en la zona, elevando los precios de la energía y la preocupación internacional.  

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