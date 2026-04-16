De distribuidora de pollo ilegal a bodega con fruta robada por USD 30 mil en Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una distribuidora de pollos en el sector de Chillogallo tras detectar que operaba sin permisos.

Durante la intervención, las autoridades hallaron una gran cantidad de fruta, valorada en aproximadamente 30 000 dólares, que sería parte de un robo reciente.

Distribuidora de pollo sin permisos

El operativo se ejecutó con apoyo de la Policía Nacional del Ecuador, que ya seguía el rastro de un camión robado días atrás en una vía del país.

Aunque el vehículo fue recuperado, parte de la carga había sido trasladada hasta este inmueble, donde aparentemente se almacenaba para su posterior venta.

Según información preliminar, el lugar habría sido utilizado como una bodega clandestina, principalmente para guardar mandarinas que luego serían distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

RECUPERAMOS MERCADERÍA VALORADA EN 30 MIL DÓLARES Y APREHENDIMOS A 5 INTEGRANTES DE “LOS LOBOS” EN EL DMQ



Tras acciones operativas e investigativas, ejecutamos el operativo “Atlas” en Chillogallo, #DMQ, logrando la aprehensión de cinco integrantes del grupo armado organizado Los… pic.twitter.com/cPUqLXMaH3 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 15, 2026

Detenidos y sanciones

Durante el operativo, cinco personas fueron detenidas y cuatro vehículos quedaron retenidos para investigaciones.

Además, el local fue clausurado por incumplir la normativa municipal, ya que no contaba con los permisos necesarios para operar.

Las autoridades recordaron que este tipo de negocios pueden enfrentar multas de hasta 15 salarios básicos, lo que supera los 7 000 dólares.

Este tipo de sanciones busca frenar actividades informales que pueden estar vinculadas a delitos más grandes.

Las autoridades insisten en que el trabajo conjunto entre instituciones es clave para combatir el comercio ilegal y reforzar la seguridad en la capital.