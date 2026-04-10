Cómo pagar en el Trole y la Ecovía con el nuevo sistema en Quito
Si usas el transporte público en Quito, este dato te puede ahorrar tiempo. El nuevo sistema de pago ya está activo.
Agiliza tu ingreso al Trole y Ecovía
Empresa de Pasajeros
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Actualizada:
10 abr 2026 - 16:07
El nuevo sistema integrado de recaudo (SIR) en Quito permite pagar con tarjeta o cédula vinculada en el Trole y Ecovía, pero es clave seguir bien los pasos.
Al usar los cajeros de recarga, debes colocar la tarjeta sin moverla hasta que termine el proceso:
- Selecciona recargar tu cuenta
- Selecciona cédula o tarjeta
- Coloca la tarjeta o cédula en el espacio dispuesto sin sujetarla con la mano y no la retires hasta el final de la transacción
- Selecciona la cantidad que quieres recargar
- Paga con tu tarjeta de crédito o débito o en efectivo la cantidad exacta
- No debes colocar dos billetes seguidos.
Puedes pagar con efectivo, tarjeta de débito o crédito, pero recuerda llevar el valor exacto.
Hacer bien estos pasos y evita problemas al momento de ingresar a las estaciones.
Cómo usar el QR y pasar por los torniquetes
También puedes comprar un ticket con código QR. Este documento sirve solo para una entrada y en la misma estación, así que úsalo de inmediato.
Al momento de ingresar, coloca el QR bajo el lector sin taparlo con los dedos. Si aparece la señal de aprobado, puedes avanzar.
Si usas tarjeta o cédula, solo debes acercarla al lector y esperar unos segundos antes de pasar.
- Coloca el número de tickets a adquirir (máximo 5)
- Presiona siguiente
- Selecciona pago en efectivo y coloca la cantidad exacta, pues no te da vuelto (35 centavos por cada boleto, tarifa integral).
- También lo puedes pagar con tarjeta de crédito o débito
- Recuerda no arrugar, romper ni mojar el ticket.
- El ticket sirve para embarcarte solo en esa misma estación o parada.
Errores comunes que debes evitar
Uno de los fallos más frecuentes es intentar pasar rápido sin esperar que el sistema lea el código. Esto puede bloquear el acceso.
Sigue estas recomendaciones:
- Antes de pasar por los tornos de ingreso espera las indicaciones.
- Si te adelantas no leerá la tarjeta o ticket con el QR, solo debes esperar un par de segundos.
- Coloca el ticket con el QR bajo el validador sin topar el espacio del QR con los dedos.
- Cuando el validador indique QR aceptado con un visto podrás pasar.
- También puedes pasar con la tarjeta o cédula colocándolas en la parte naranja del validador.
Esto no debes hacer
Tampoco está permitido que pasen dos personas al mismo tiempo ni ingresar con mochilas o bolsos por delante del cuerpo, ya que los sensores lo detectan.
Para evitar problemas, se recomienda levantar bolsos o mochilas y dejar que el torno gire con el movimiento del cuerpo, sin empujarlo con las manos.
Con estos consejos, el ingreso al sistema será más ágil y podrás moverte por la ciudad sin contratiempos.
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