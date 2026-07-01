Registro Civil atenderá sin turno para cédulas y pasaportes hasta diciembre de 2026

Registro Civil extendió la atención de los servicios de cédulas y pasaportes sin agendamiento de turno

Los ecuatorianos podrán seguir realizando trámites de cédulas de identidad y pasaportes sin necesidad de agendar un turno previo.

El Gobierno Nacional anunció que esta modalidad de atención se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 en todas las agencias del Registro Civil a escala nacional.

"La decisión, que se implementa en todas a las agencias del Registro Civil a escala nacional, responde a la continuidad de brindar una atención ágil, eficiente y cercana, pensada en los ciudadanos", indicó esa entidad.

El sistema de agendamiento de turnos fue implementado en 2021 como mecanismo para organizar la atención en las agencias.

Sin embargo, el Gobierno de Daniel Noboa decidió eliminar esta modalidad y permitir que los usuarios acudan directamente a los puntos de atención para obtener sus documentos de identidad y viaje.

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El Ejecutivo también asegura que la eliminación de los turnos obligatorios contribuyó a frenar a los tramitadores.

Entre enero y junio de 2026, el Registro Civil emitió más de 1.2 millones de cédulas de identidad y 217.201 pasaportes, alcanzando un total de más de 1,5 millones de documentos entregados a nivel nacional.