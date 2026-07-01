Cuatro policías son arrestados en Venezuela por presunto robo en zona afectada

En Venezuela se realizan labores de rescate en estructuras colapsadas tras el doble terremoto.

Cuatro policías venezolanos fueron detenidos por presuntamente robar en la zona afectada por el doble terremoto en Venezuela. Así lo anunció el Ministerio de Justicia en redes sociales, después de que se viralizaran imágenes de los uniformados sorprendidos por habitantes.

"No tienen sentimientos", "Son una vergüenza", les gritaban a los policías en Residencias Vallarta, en La Guaira, según videos que circulan en las redes sociales.

Así sobrevivió una mujer 48 horas bajo los escombros

La Guaira, en el norte de Venezuela, es la zona más devastada tras los sismos de 7.2 y 7.5 que golpearon al país el 24 de junio y dejaron al menos 2 000 muertos.

En uno de los videos, un agente sostiene una pequeña caja deformada y aplastada, seguramente recuperada entre los escombros, con dólares dentro. La gente lo rodea y le exige que la suelte.

En otro video, una mujer parece romper lo que parecen ser billetes que habrían arrebatado a los agentes. Los policías fueron detenidos, destituidos y puestos a disposición de la justicia.

Este miércoles 1 de julio de 2026, el Ministerio de Justicia difundió un video de uno de los agentes entregando su arma y quitándose el uniforme, así como las fotos de los cuatro policías implicados.

"Un grupo de funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos encontrados entre los escombros", dijo esa institución en el comunicado.

Numerosos saqueos y robos se han registrado después de los temblores. Las fuerzas de seguridad fueron desplegadas para intentar contenerlos, pero continúan.