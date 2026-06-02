Fallas en el Registro Civil generan demoras en emisión de cédulas y pasaportes

Usuarios de varias ciudades del país reportaron inconvenientes este martes 2 de junio de 2026 debido a fallas en los sistemas tecnológicos del Registro Civil.

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación informó que las afectaciones se registran en varias agencias a escala nacional y han impactado la emisión de cédulas de identidad, pasaportes y certificados.

La entidad indicó que los problemas tecnológicos se presentaron durante la jornada de atención.

Intermitencia a nivel nacional y largas esperas

Según el comunicado oficial, las fallas han generado tiempos de espera más largos para los usuarios que acudieron a realizar trámites presenciales.

Las autoridades señalaron que los equipos técnicos fueron activados de inmediato para identificar el origen del inconveniente y restablecer los servicios.

La institución explicó que trabaja en una solución integral que permita retomar el funcionamiento normal de las plataformas tecnológicas y normalizar la atención en todas las agencias afectadas.

¿Qué pasará con los turnos agendados para hoy?

Mientras continúan las labores de revisión, el Registro Civil ofreció disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas y por los retrasos registrados durante el día.

También reiteró su compromiso de mantener operativos los servicios de identificación y documentación.

Hasta la tarde de este martes, la entidad no había informado un plazo específico para la normalización total del sistema.

Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la atención y el estado de los servicios.