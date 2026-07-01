EN VIVO | Inglaterra vs. RD Congo por los dieciseisavos del Mundial 2026

República Democrática del Congo celebra el gol ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Inglaterra y República Democrática del Congo juegan este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador se enfrentará a México en los octavos de final.

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Inglaterra inicia la fase de eliminación directa con el objetivo de confirmar su candidatura al título. El equipo dirigido por Thomas Tuchel avanzó como líder del Grupo L, impulsado por el buen momento de figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.

Enfrente estará una sorprendente República Democrática del Congo, que disputará por primera vez un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Con un bloque defensivo disciplinado y la velocidad de Yoane Wissa como principal arma en ataque, los 'Leopardos' intentarán dar uno de los grandes golpes del torneo.

Minuto a minuto:

Fin del primer tiempo Finalizan los primero 45 minutos en Atlanta.

Lionel M´pasi salva a los congoleños Con una salvada extraordinaria, M´pasi mantiene el arco de RD Congo en cero, ante un remate de Bellingham.

RD Congo se pierde el segundo gol Yoane Wissa se pierde el segundo gol para los ingleses, el remate se pierde muy cerca del poste izquierdo.

La defensa congoleña no se deja Inglaterra busca el gol del empate, pero RD Congo defiende bien su arco ante un remate de Marcus Rashford.

Inglaterra presiona en busca del empate El portero congoleño defiende su arco ante un remate de cabeza de Jude Bellingham.

Bellinghan remata al arco de RD Congo, pero el portero lo despeja. REUTERS

Pausa de hidratación Primera pausa de hidratación en el partido. Marcador: Inglaterra 0-1 RD Congo.

Goooool de RD Congo República Democrática del Congo bare el marcador con un remate de Brian Cipenga. El delantero entró solo al área para enviar el esférico por el costado derechos del portero inglés.