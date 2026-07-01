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EN VIVO | Inglaterra vs. RD Congo por los dieciseisavos del Mundial 2026

Inglaterra enfrenta a República Democrática del Congo este miércoles 1 de julio por un pase a los octavos de final de Mundial 2026.

República Democrática del Congo celebra el gol ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Reuters

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

01 jul 2026 - 11:52

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Inglaterra y República Democrática del Congo juegan este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador se enfrentará a México en los octavos de final. 

Mira el partido EN VIVO, por señal abierta de Teleamazonas y en la página web de teleamazonas.com.

Inglaterra inicia la fase de eliminación directa con el objetivo de confirmar su candidatura al título. El equipo dirigido por Thomas Tuchel avanzó como líder del Grupo L, impulsado por el buen momento de figuras como Harry Kane y Jude Bellingham

Enfrente estará una sorprendente República Democrática del Congo, que disputará por primera vez un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Con un bloque defensivo disciplinado y la velocidad de Yoane Wissa como principal arma en ataque, los 'Leopardos' intentarán dar uno de los grandes golpes del torneo.

Minuto a minuto: 

  • Minuto 45+7

    11:51

    Fin del primer tiempo 

    Finalizan los primero 45 minutos en Atlanta. 

  • Minuto 45

    11:46

    Lionel M´pasi salva a los congoleños 

    Con una salvada extraordinaria, M´pasi mantiene el arco de RD Congo en cero, ante un remate de Bellingham. 

  • Minuto 41

    11:42

    RD Congo se pierde el segundo gol

    Yoane Wissa se pierde el segundo gol para los ingleses, el remate se pierde muy cerca del poste izquierdo. 

  • Minuto 35

    11:35

    La defensa congoleña no se deja 

    Inglaterra busca el gol del empate, pero RD Congo defiende bien su arco ante un remate de Marcus Rashford. 

  • Minuto 29

    11:29

    Inglaterra presiona en busca del empate 

    El portero congoleño defiende su arco ante un remate de cabeza de Jude Bellingham. 

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Bellinghan remata al arco de RD Congo, pero el portero lo despeja.REUTERS

  • Minuto 22 

    11:22

    Pausa de hidratación 

    Primera pausa de hidratación en el partido. Marcador: Inglaterra 0-1 RD Congo. 

  • Minuto 6

    11:07

    Goooool de RD Congo 

    República Democrática del Congo bare el marcador con un remate de Brian Cipenga. El delantero entró solo al área para enviar el esférico por el costado derechos del portero inglés. 

  • Minuto 0

    11:00

    Inicia el partido 

    Se mueve el balón en el Estadio de Atlanta. 

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