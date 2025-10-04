Habilitan la vía Mitad del Mundo - Río Blanco tras bloqueo con piedras este sábado 4 de octubre

Así luce la vía este sábado 4 de octubre del 2025 entre la Mitad del Mundo y Río Blanco.

La Prefectura de Pichincha informó este sábado 4 de octubre del 2025 que la vía Mitad del Mundo - Río Blanco se encuentra habilitada a la altura de Caspigasí. Esto después de retirar y limpiar las rocas sobre la calzada. Según la entidad, la Policía Nacional se encuentra en el sitio.

En este mismo punto, la noche del viernes 3 de octubre del 2025 también se reportó la presencia de manifestantes que cerraron la vía. Rocas gigantes y material pétreo fue ubicado en la vía para impedir el paso de los vehículos. La Policía investiga cómo se movilizaron las piedras gigantes.

La Prefectura informó que se trabaja en la apertura de la vía. Maquinaria y personal están en el lugar retirando el material que obstruye el paso. Usuarios se quejaron en redes sociales porque la vía ha permanecido cerrada más de seis horas.

El Sistema de Videovigilancia ECU911 también reportó el cierre de la vía en su corte de este sábado 4 de octubre del 2025. La Policía también difundió un video con el paso habilitado.