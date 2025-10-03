Prefectura de Pichincha niega uso de vehículos para cerrar vías en el paro; Contraloría audita

La Contraloría audita los vehículos de la Prefectura de Pichincha en medio del paro nacional.

La Contraloría General del Estado pidió información de la maquinaria de la Prefectura de Pichincha en medio del paro nacional que suma 12 días en Ecuador.

Así lo dio a conocer la Prefectura este jueves 2 de octubre de 2025 a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La Contraloría ha solicitado información respecto al control de los vehículos y maquinaria pesada del gobierno local.

Estos datos han sido solicitados del período correspondiente entre el 1 al 15 de octubre de 2025.

Según la Prefectura, "dispusimos todas las facilidades para que la Contraloría efectúe la acción de control".

Lo que sí negó es que los bienes públicos se hayan usado para bloquear vías o actividades durante el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en contra de la eliminación del subsidio al diésel.

Asimismo, la Prefectura añadió que la maquinaria cuenta con reportes permanentes, siendo el último precisamente este jueves, donde se indica que cada uno se ubica en sus respectivos campamentos.

La institución lamentó que "algunas aseveraciones políticas sin fundamento jurídico hayan difundido información errónea con el afán de manipular la opinión pública y afectar el trabajo institucional".

Finalmente, la Prefectura adelantó que tomará acciones legales en contra de quienes la acusen de utilizar su maquinaria para cerrar vías durante el paro.