Cierres viales en cinco provincias de Ecuador este jueves 2, undécimo día de paro

Las vías de Ecuador continúan cerradas en medio del paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel.

El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumple 11 días este jueves 2 de octubre de 2025 .

Manifestantes permanecen en diferentes vías del país para bloquear el paso de vehículos como medida de rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Mientras comunidades de la Sierra norte declararon una tregua, la Conaie ha ratificado la continuidad del paro nacional.

De acuerdo con el Servicio Integral de Seguridad ECU911, hay cierres viales en cinco provincias, según un reporte de las 06:00.

Bolívar

Guaranda - Ambato, sector Quindigua cerca a la vuelta del Key.

Guaranda - Guanujo, vía Echeandia en el sector de Atandagua.

Guaranda - vía Chimbo, en el sector Santa Fe en el Puente.

Guaranda, vía a Riobamba por Gallo Rumi, en el sector Vinchoa central - Las Herrerias.

Cañar

Zhud - Cañar, en el sector Coyoctor, Honorato Vásquez.

Cuenca - Zhud -Cochancay

Chimborazo

Riobamba - Cuenca, cerrada en los sectores San Felipe y San Martín del cantón Colta; Ingreso a Palmira, en el cantón Guamote; Tixán, Charicando y Pistishi, en el cantón Alausí; y en el cantón Chunchi, en el sector del Tolte y en el ingreso al cantón.

Imbabura

Ibarra - Salinas - Lita, sector Guadual

Ibarra - Imbaya - Urcuqui, a la altura de Coñaqui

Natabuela - Antonio Ante, cerrada a la altura de la Hostería y semáforos de Natabuela

Otavalo - Cajas

Ibarra - Zuleta - Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente Rumipamba

Otavalo - Cotacahi, cerrada en ambos sentidos a la altura de Carabuela, Peguche

Eje vial rutal Otavalo - Quiroga, cerrada con escombros en San Eloy y río Blanco

Pichincha

Quito - Cayambe, en el sector del puente San josé, Loma Gorda, Santa María de MIlán, Bola de Guachala, Río Granobles, Puente Río Pisque

Sucumbíos