Cierres viales en cinco provincias de Ecuador este jueves 2, undécimo día de paro
La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, hizo un llamado a mantener abiertos los corredores humanitarios durante el paro.
Las vías de Ecuador continúan cerradas en medio del paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel.
02 oct 2025 - 06:31
El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumple 11 días este jueves 2 de octubre de 2025 .
Manifestantes permanecen en diferentes vías del país para bloquear el paso de vehículos como medida de rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Mientras comunidades de la Sierra norte declararon una tregua, la Conaie ha ratificado la continuidad del paro nacional.
De acuerdo con el Servicio Integral de Seguridad ECU911, hay cierres viales en cinco provincias, según un reporte de las 06:00.
Bolívar
- Guaranda - Ambato, sector Quindigua cerca a la vuelta del Key.
- Guaranda - Guanujo, vía Echeandia en el sector de Atandagua.
- Guaranda - vía Chimbo, en el sector Santa Fe en el Puente.
- Guaranda, vía a Riobamba por Gallo Rumi, en el sector Vinchoa central - Las Herrerias.
Cañar
- Zhud - Cañar, en el sector Coyoctor, Honorato Vásquez.
- Cuenca - Zhud -Cochancay
Chimborazo
- Riobamba - Cuenca, cerrada en los sectores San Felipe y San Martín del cantón Colta; Ingreso a Palmira, en el cantón Guamote; Tixán, Charicando y Pistishi, en el cantón Alausí; y en el cantón Chunchi, en el sector del Tolte y en el ingreso al cantón.
Imbabura
- Ibarra - Salinas - Lita, sector Guadual
- Ibarra - Imbaya - Urcuqui, a la altura de Coñaqui
- Natabuela - Antonio Ante, cerrada a la altura de la Hostería y semáforos de Natabuela
- Otavalo - Cajas
- Ibarra - Zuleta - Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente Rumipamba
- Otavalo - Cotacahi, cerrada en ambos sentidos a la altura de Carabuela, Peguche
- Eje vial rutal Otavalo - Quiroga, cerrada con escombros en San Eloy y río Blanco
Pichincha
- Quito - Cayambe, en el sector del puente San josé, Loma Gorda, Santa María de MIlán, Bola de Guachala, Río Granobles, Puente Río Pisque
Sucumbíos
- Lago Agrio - Jivino Verde - Shushufindi, manifestaciones en el kilómetro 12 - Yurakcisa
