Fuerte choque frontal en Guayas: uno de los vehículos se incendió cerca del redondel de Nobol

Cierran la vía a Daule tras fuerte choque frontal e incendio de un vehículo cerca de Nobol

Un siniestro de tránsito provocó el cierre de un tramo de la vía a Daule y generó congestión vehicular en el sector la mañana de este martes 11 de agosto del 2026.

Dos vehículos se impactaron de frente cerca del redondel de Nobol, en Guayas.

Uno de los vehículos se incendió

El accidente ocurrió a la altura del desvío Cuatro Carriles, donde, tras el impacto frontal, uno de los automóviles se incendió.

Personas que se encontraban en el lugar ayudaron a los heridos mientras llegaban los equipos de emergencia.

Guayas, 2 vehículos se impactaron de frente cerca del redondel de Nobol, uno de los automóviles se incendió .



Algunas personas que se encontraban por el lugar ayudaron a los heridos. pic.twitter.com/5WalmPTeuJ — We News (@wenewsec) August 11, 2026

Vía a Daule con alta congestión vehicular

El ECU 911 coordinó la atención del siniestro registrado en este tramo de la vía a Daule.

Debido al accidente, la carretera permanece cerrada al tránsito vehicular en el sector del desvío Cuatro Carriles.

El cierre de la vía genera congestión vehicular en los alrededores del redondel de Nobol.

Las autoridades coordinan la atención de la emergencia mientras se realizan las labores correspondientes en la zona.