Vía Alóag - Santo Domingo permanece cerrada por trabajos de reparación

Mejorada a partir de una captura de pantalla

La vía Alóag Santo Domingo permanece cerrada al tránsito vehicular por trabajos de reparación.

La vía Alóag-Santo Domingo se mantiene cerrada al tránsito vehicular este lunes 20 de abril del 2026 debido a trabajos de mantenimiento en la vía tras el colapso de una alcantarilla.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que un tramo de la vía en el KM 87 E-20 sigue cerrado. Las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra y el colapso de la alcantarilla en el sitio.

Las autoridades continúan con los trabajos de limpieza previos al cambio del ármico de la alcantarilla colapsada.

La Policía Nacional se encuentra en el sitio para dar seguridad a quienes esperan por paso en la vía.

Los conductores pueden utilizar como ruta alterna la vía Santo Domingo – Las Mercedes – Los Bancos