Sicariato en el Puente de la Unidad Nacional deja una funcionaria fallecida
Un ataque armado en el Puente de la Unidad Nacional contra una funcionaria de la Autoridad de Tránsito de Durán.
Un fallecido y caos vehicular la mañana de este lunes en el Puente de la Unidad Nacional
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Actualizada:
20 abr 2026 - 09:05
El sicariato de una funcionaria de la Autoridad de Tránsito de Durán ocurrió la mañana de este lunes 20 de abril de 2026, en el sentido que conecta La Puntilla con Durán, en la provincia del Guayas.
Según información preliminar, la mujer que se movilizaba en su vehículo fue atacada por sujetos que se desplazaban en motocicleta.
Disparos en plena circulación
Testigos indicaron que los agresores se acercaron al automóvil y abrieron fuego contra el parabrisas, impactando directamente a la víctima que iba en el interior.
El vehículo, de color verde, quedó detenido en medio de la vía con visibles daños por los disparos. La escena generó alarma entre conductores y transeúntes.
Congestión y operativo policial
Tras el ataque, el tráfico en la zona se vio seriamente afectado. La congestión vehicular aumentó mientras se atendía la emergencia y se acordonaba el área.
Agentes de la Policía Nacional del Ecuador llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.
Las autoridades trabajan para identificar a los responsables y esclarecer las causas del ataque.
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