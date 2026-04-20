Sicariato en el Puente de la Unidad Nacional deja una funcionaria fallecida

Un fallecido y caos vehicular la mañana de este lunes en el Puente de la Unidad Nacional

El sicariato de una funcionaria de la Autoridad de Tránsito de Durán ocurrió la mañana de este lunes 20 de abril de 2026, en el sentido que conecta La Puntilla con Durán, en la provincia del Guayas.

Según información preliminar, la mujer que se movilizaba en su vehículo fue atacada por sujetos que se desplazaban en motocicleta.

Disparos en plena circulación

Testigos indicaron que los agresores se acercaron al automóvil y abrieron fuego contra el parabrisas, impactando directamente a la víctima que iba en el interior.

El vehículo, de color verde, quedó detenido en medio de la vía con visibles daños por los disparos. La escena generó alarma entre conductores y transeúntes.

#Guayaquil

Reportan sicariato a la altura del puente de la unidad nacional, sentido La Puntilla - Durán. pic.twitter.com/OPCHChx2aM — Noticias 24 Horas (@NoticiasEc24h) April 20, 2026

Congestión y operativo policial

Tras el ataque, el tráfico en la zona se vio seriamente afectado. La congestión vehicular aumentó mientras se atendía la emergencia y se acordonaba el área.

Agentes de la Policía Nacional del Ecuador llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.

Se reporta un sicariato a la altura del puente de la unidad nacional, sentido La Puntilla - Durán. El saldo es una mujer fallecida debido a impactos de bala. Además, al momento se registra fuerte tráfico vehicular en la zona, pic.twitter.com/ImwUZcvyyW — 24 Horas Teleamazonas (@24horasTA) April 20, 2026

Las autoridades trabajan para identificar a los responsables y esclarecer las causas del ataque.