Lionel Messi mejora de su lesión: ¿jugará los amistosos previos al Mundial 2026?

Los jugadores argentinos Lionel Messi (izq.) y Rodrigo De Paul (der.) participan en una sesión de entrenamiento en el Kyle Field de College Station, Texas, el 5 de junio de 2026.

Lionel Messi mejora de su lesión y podría jugar unos minutos en los amistosos que Argentina tiene previstos, este sábado ante Honduras y el martes ante Islandia, antes de su debut mundialista por la señal abierta de Teleamazonas, dijo este viernes el DT de la albiceleste, Lionel Scaloni.

"Leo viene bien, se entrenó ya una parte con el grupo, ya no está totalmente diferenciado, puede ser que forme parte de algunos minutos de los amistosos, ya veremos si el de mañana (Honduras) o el otro (Islandia)", consideró el DT en conferencia de prensa previa al duelo contra la escuadra catracha en College Station, Texas.

"Está bastante mejor y eso nos da tranquilidad", aseguró Scaloni. El cuerpo médico de la selección argentina tiene mucho trabajo, empezando por su estrella Messi, quien sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en el último partido del Inter Miami y no está previsto que juegue ante Honduras. En Ecuador, el Mundial se lo verá por la señal de Teleamazonas.

También aseguró que el portero Juan Musso, del Atlético de Madrid, estará en el arranque del juego ante Honduras en el Kyle Field, considerando que su portero titular, Emiliano "Dibu" Martínez, sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante el calentamiento de la final de la Europa League.

El cuerpo médico decidió preservarlo en ambos amistosos, aunque Martínez estaría disponible para el debut ante Argelia.

Scaloni también dará minutos al debutante Santiago Beltrán, el joven portero de River Plate convocado para los amistosos.

En la defensa, los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se recuperan de desgarros musculares, y el cuerpo técnico convocó a Agustín Giay y Nicolás Capaldo para reemplazarlos en los amistosos.

El central Cristian Romero ya se entrena con el grupo tras el esguince de rodilla de abril, aunque viene sin rodaje futbolístico: Scaloni deberá decidir si le da minutos o espera unos días más.

Un caso para seguir de cerca es el de Nicolás Paz, que se entrena aparte por un fuerte golpe en la rodilla. Está descartado ante Honduras y llegaría con lo justo al estreno mundialista.

Leandro Paredes y Julián Álvarez también llegaron a la concentración argentina en Kansas con molestias físicas. Aunque evolucionan positivamente, está en duda que sumen minutos en los partidos preparatorios.

"La situación va mejorando. están bien y no queremos arriesgarlos en estos partidos y la idea seguramente es que [los lesionados] no formen parte de estos amistosos. De este [ante Honduras] seguro, no. En el segundo a lo mejor puede haber alguna posibilidad de que alguno pueda jugar", detalló.

La semana que viene será crucial para saber "en dónde estamos parados". "En principio va todo bastante bien y la semana que viene ya veremos", agregó.