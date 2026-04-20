Ocho personas asesinadas en ataques casi simultáneos en San Vicente, Manabí

El hecho ocurrió la noche del domingo 19 de abril de 2026 en el cantón San Vicente, en la provincia de Manabí.

De acuerdo con reportes preliminares de la Policía Nacional del Ecuador, los ataques se registraron en distintos puntos de la localidad.

Dos ataques en menos de 15 minutos

El primer atentado se produjo cerca de las 20:30 en el sector Santa Martha. Allí, cuatro personas fueron asesinadas dentro de dos viviendas cercanas.

Las víctimas fueron identificadas como:

Andrea del Rocío Tumbaco Cedeño

Rogelio Antonio Cuadros Andrade

Mariana del Jesús Zambrano Cevillano

Antony Francisco Valencia Parraga

Testigos indicaron que varios sujetos llegaron al lugar en una camioneta blanca y perpetraron el ataque antes de huir.

Segundo ataque en la vía San Vicente–Chone

Apenas 15 minutos después, se reportó un segundo hecho violento en la vía que conecta San Vicente–Chone.

En este sitio, las autoridades encontraron dos cuerpos dentro y fuera de un vehículo, mientras que otras víctimas fueron localizadas en la zona.

Entre los fallecidos está: