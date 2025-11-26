Cierre programado este jueves 27 de noviembre en la vía E20 "Y" de Baeza – Papallacta

Cierre en la vía 'Y' de Baeza - Papallacta este jueves 27 de noviembre

Desde las 08:00 hasta las 16:00 de este jueves 27 de noviembre estará cerrada la vía E20 "Y" de Baeza – Papallacta, en el sector Los Laureles.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) señaló que el cierre se dará por trabajos de colocación de una alcantarilla en la vía.

Estas labores se realizan como parte de la conservación y recuperación del talud en la zona.

Como ruta alterna el MIT recomienda a los usuarios tomar la vía Pifo-Latacunga-Ambato-Tena. Este trayecto recorre las provincias Pichincha-Cotopaxi-Tungurahua-Napo.

Se espera que tras la finalización de los trabajos en la zona, esta vía se habilite al tránsito de manera normal.