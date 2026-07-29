Vía Cuenca-Girón-Pasaje cerrada por un deslizamiento de rocas en el km 90

Un deslizamiento de rocas volvió a interrumpir el tránsito en la vía Cuenca–Girón–Pasaje este miércoles 29 de julio de 2026.

Conductores reportaron el cierre de la carretera a la altura del sector de la Virgen de Pachamama, cerca del kilómetro 90, debido al material que cayó sobre la calzada.

Deslizamiento bloquea el paso vehicular

De acuerdo con los reportes de los usuarios de la vía, las rocas cayeron sobre la carretera en el sector de la Virgen de Pachamama, lo que obligó a suspender la circulación de vehículos.

Uno de los conductores que grabó el deslizamiento, indicó que en el sentido Santa Isabel - Pasaje, antes de la gruta de la Virgen está completamente cerrado el paso vehicular.

La novedad se registró en uno de los tramos más transitados que conecta las provincias de Azuay y El Oro.

Conductores reportan un nuevo cierre de la vía #Cuenca - Girón - Pasaje por un deslizamiento de rocas en el sector de la Virgen de Pachamama, cerca del kilómetro (km) 90. Video: cortesía pic.twitter.com/4IpquIJifw — Christian Sánchez Mendieta (@Sanchezmendieta) July 29, 2026

Autoridades recomiendan rutas alternas

Mientras se realizan las labores para retirar el material y evaluar las condiciones de la vía, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la reapertura de la carretera y el estado del tránsito.

Uno de los ingenieros que comanda el equipo de operadores de maquinaria habría indicado que no se sabe con certeza cuando se habilitará el paso en el lugar.