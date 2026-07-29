Armados amedrentan a equipo periodístico de Teleamazonas en Guayaquil

Un equipo de Teleamazonas fue amedrentado durante transmisión en vivo.

Un equipo periodístico de Teleamazonas fue amedrentado la mañana de este miércoles 29 de julio de 2026, en el sur de Guayaquil.

La periodista Paula Kuhn acudió esta mañana a Santa Mónica, distrito Esteros, para reportar la situación tras un operativo de la Policía Nacional realizado en la noche.

Al sitio acudieron policías en busca de drogas, pero decenas de motorizados armados se enfrentaron a las autoridades.

En horas de la mañana, Teleamazonas reportaba desde el sitio la situación tras el violento encuentro de la noche, cuando una serie de disparos se escucharon desde una vivienda.

"Están disparando en la parte de atrás", alertó la periodista ante la cámara en medio de una transmisión en vivo del noticiero de Guayaquil.

De acuerdo con el relato de Kuhn, "fueron alertados por una persona que estaba caminando por aquí y empezaron a disparar".

El equipo de Teleamazonas no contaba con resguardo policial en la zona.

Tras un par de minutos de los disparos, varias motocicletas empezaron a rondar al equipo periodístico que tuvo que retirarse del lugar.