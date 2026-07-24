Bus cayó al barranco en Pelileo y dejó nueve heridos

Un bus de pasajeros cayó en un barranco en Pelileo.

Un bus se precipitó al barranco en Pelileo, provincia de Tungurahua, la mañana de este viernes 24 de julio de 2026.

El siniestro se registró a las 06:55 a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 de Ambato.

Ambulancias y autoridades acudieron a la zona para gestionar la emergencia. Nueve personas resultaron heridas por el impacto.

El bus de pasajeros, que cubría la ruta Santa Elena - Baños, cayó a un barranco en el sector de la U de Chambag.

Tres ambulancias llegaron al sitio y paramédicos auxiliaron a las víctimas.

Dos de ellas fueron trasladadas a una casa de salud en Ambato y las otras siete a establecimientos de Pelileo.

El paso fue cerrado parcialmente mientras se atendía la emergencia. Más tarde la vía fue completamente habilitada.