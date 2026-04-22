Vía a Samborondón cerrada por volcamiento de plataforma este miércoles 22 de abril del 2026

Una plataforma que transportaba varilla y chatarra se volcó a la altura de las bodegas Almax.

Una plataforma se volcó en la vía a Samborondón, la mañana de este miércoles 22 de abril del 2026, lo que ocasionó el cierre total de la calzada, indicó el Servicio de Emergencias ECU 911.

El siniestro se produjo sobre la vía a Samborondón, a la altura de las bodegas Almax, en sentido hacia el sector de La Aurora.

Las varillas y chatarra que transportaba la plataforma quedaron tendidas sobre la calzada, lo que provocó la interrupción total del tránsito vehicular.

La alerta ingresó a las 11:16 a través de la línea única de emergencias ECU 911, lo que permitió la activación inmediata de los equipos de respuesta.

Desde la sala operativa del ECU 911 Samborondón se coordinó el despacho de recursos con la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Prefectura del Guayas para atender la emergencia.

¿Hay heridos tras el volcamiento?

De acuerdo con información preliminar de las entidades articuladas, este accidente de tránsito en Samborondón no dejó víctimas ni personas heridas de gravedad.

Al momento, la vía permanece cerrada mientras se realizan labores de limpieza y habilitación de la calzada para restablecer la circulación.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas, manejar con precaución y respetar las señales de tránsito. En caso de emergencias, se recuerda a la ciudadanía comunicarse con el sistema ECU 911.