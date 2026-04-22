Guayaquil: Fuerte tráfico en el Puente de la Unidad Nacional por choque múltiple

Fuerte congestión en el Puente de la Unidad Nacional por choque múltiple.

Largas filas de vehículos se registraron en el Puente de la Unidad Nacional, en sentido Durán - La Puntilla, la mañana de este miércoles 22 de abril de 2026.

Cámaras de videovigilancia captaron el tráfico en plena hora pico, luego de que cinco vehículos chocaran en la vía.

Agentes de la Comisión de Tránsito (CTE) acudieron al lugar para gestionar la movilidad, mientras las cámaras del Centro de Monitoreo y Vigilancia de Samborondón captaron la congestión ocasionada por el choque.

El siniestro se registró alrededor de las 7:40. Los vehículos involucrados fueron ubicados a un costado de la vía para habilitar el tránsito habitual en la zona.

Alrededor de las 08:30 una grúa llegó a la escena del choque para iniciar el retiro de los vehículos involucrados, mientras el tráfico comenzó a fluir de manera paulatina.

Las autoridades recomendaron tomar como ruta alterna el Puente Nuevo Samborondón - Guayaquil y circular con precaución.