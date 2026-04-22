Camión cae a un barranco en Ambato y deja heridos este miércoles 22 de abril

Un camión cayó al barranco en la vía ecológica de Ambato.

Un siniestro de tránsito se registró en Ambato la mañana de este miércoles 22 de abril de 2026. Dos personas resultaron heridas luego de que un camión cayó a un barranco en la vía ecológica, en el sector Santa Rosa.

La alerta ingresó a las 06:35 a través de la línea única de emergencias ECU 911, que coordinó la atención inmediata del siniestro, detalló el ECU 911.

Camión perdió pista y cayó a un barranco

De acuerdo con reportes preliminares, un vehículo de transporte pesado perdió pista mientras circulaba por esta vía y posteriormente cayó a un barranco, generando la movilización de equipos de socorro.

Desde la sala operativa del ECU 911 se gestionó el envío de unidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), que desplegó dos ambulancias para atender a los afectados en el lugar.

Además, personal de la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad acudió con dos unidades para controlar la emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

Paramédicos confirmaron que el siniestro vial dejó dos personas heridas, quienes reciben atención médica en el sitio. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones ni traslados a casas de salud.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a circular con precaución, especialmente en vías consideradas de riesgo como la ruta ecológica a Santa Rosa, en Ambato.