'La ciudad no es basurero'; Álvarez reclama tras partido de Barcelona con el Inter de Messi

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a la cantidad de basura en los alrededores del estadio Monumental.

"La ciudad no es basurero". Así reaccionó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en sus redes sociales este domingo 8 de febrero de 2026, tras el partido de Barcelona ante el Inter de Miami, de Lionel Messi.

De acuerdo con Álvarez, luego del partido la avenida Barcelona "quedó hecha un desastre. Fundas, botellas, cajas... un relajo completo". En su publicación en redes sociales compartió fotografías de como quedaron los alrededores del estadio.

Asimismo, añadió que este domingo un equipo acudió para "dejar eso decente otra vez". En el operativo de limpieza participaron 30 obreros de barrido, tres camiones recolectores, tres inspectores de Urvaseo y dos de Dacmse.

Del lugar se retiraron cinco toneladas de basura, una cifra que el Alcalde porteño cuestionó enérgicamente. "¿Cada vez que hay fútbol vamos a tener que recoger lo que ustedes botan? No sean vagos", escribió Álvarez.

"Se puede celebrar, gritar, alentar… pero sin dejar la porquería tirada", añadió Álvarez luego del partido en el que el Barcelona logró un agónico empate ante Inter de Miami.

Este encuentro fue denominado por el cuadro torero como el "Partido de la Historia" y congregó a miles de aficionados quienes asistieron con especial entusiasmo para ver jugar al astro argentino.