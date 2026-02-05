Messi llega a Ecuador con el Inter Miami este viernes 6 de febrero para el Partido de la Historia

Inter Miami llega a Ecuador este viernes 6 de febrero del 2026. El equipo del astro argentino Lionel Messi arribará a Guayaquil en medio de un operativo de seguridad en el sitio de llegada y en el lugar de concentración.

La organización del evento informó que hay varios detalles que se manejan en reserva por el tema de seguridad. Daniel Molina, organizador del evento, confirmó que en el Hotel Oro Verde, que será el búnker oficial del club estadounidense durante su estadía en Guayaquil, habrá un operativo especial.

Según la organización, el equipo estadounidense no llegará por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, como se había especulado, sino por la Base Aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el fin de garantizar la seguridad del plantel.

Está previsto que participen más de 550 guardias privados, uniformados de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agentes de Tránsito y la seguridad del equipo.

Dentro de las actividades previstas como parte de la agenda, el viernes y sábado se desarrollará un Fan Fest, al que podrán ingresar los hinchas presentando su entrada al partido.