Messi se enfrenta a Barcelona en el cierre de la gira sudamericana del Inter de Miami

El Inter de Miami se enfrentó con el Barcelona SC en el estadio Monumental.

El Inter de Miami se enfrenta a Barcelona en el estadio Monumental, en Guayaquil, la noche de este sábado 7 de febrero de 2026. Lionel Messi ha sido la figura más esperada por los fanáticos.

El primer tiempo cerró con el marcador de 2 - 1 a favor del equipo del astro argentino, quien abrió el marcador a los 30 minutos.

Con un remate poderoso con su pierna izquierda 'la pulga' venció al golero José David Contreras y abrió el marcador a favor del Inter.

Diez minutos después Joa Rojas empató el encuentro con un tanto de cabeza a favor del cuadro torero.

Casi cerca del final del primer tiempo, en los minutos adicionales, Germán Berterame marcó con un disparo efectivo tras un pase preciso de Messi, y se impuso a Barcelona.

La presencia del capitán argentino no solo representa un hito deportivo, sino también un impulso para el turismo, la economía local y la proyección internacional del país.

Aunque Messi ha jugado en otras dos ocasiones previas en suelo ecuatoriano, lo ha hecho con la selección argentina, y esta es la priemra vez a nivel de clubes.