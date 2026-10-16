Así estará el clima en Ecuador este fin de semana del 17 y 18 de octubre de 2026

Se prevén lluvias, principalmente en la Costa, hasta el 18 de octubre de 2026.

El Inamhi prevé un incremento en la intensidad de las lluvias entre el 15 y el 18 de octubre, con mayor presencia de precipitaciones, tormentas dispersas y ráfagas de viento en el Litoral, sectores de la cordillera occidental y la Amazonía.

Los períodos de mayor intensidad están previstos para la tarde del sábado 17 y la madrugada del domingo 18 de octubre.

Las condiciones meteorológicas podrían generar:

Acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones.

en viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones. Afectaciones en las condiciones de las vías por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla.

por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla. Descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento durante la formación de tormentas.

durante la formación de tormentas. .Posibles crecidas de ríos y otros cuerpos de agua.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #80 | 🌧️ Entre 15 y 18 de octubre incrementará la intensidad de lluvia con tormentas dispersas y ráfagas de viento en el Litoral, zonas de cordillera occidental y en la Amazonía. Mayor detalle a continuación: https://t.co/ilNdthPR54 — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 15, 2026

El riesgo de crecidas se concentra en Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, norte de Guayas, El Oro y Los Ríos, además de sectores de la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay.

¿En qué zonas lloverá más?

Litoral : Las lluvias de mayor intensidad se esperan en Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, el interior norte de Guayas y El Oro .

: Las lluvias de mayor intensidad se esperan en . Sierra : Las precipitaciones tendrán mayor intensidad en las zonas occidentales de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja .

: Las precipitaciones tendrán mayor intensidad en las zonas occidentales de . Amazonía : Se prevén eventos ocasionales de moderada intensidad en Pastaza y lluvias puntuales de fuerte intensidad en Sucumbíos, Napo, el interior de Orellana y Morona Santiago .

: Se prevén eventos ocasionales de y lluvias puntuales de fuerte intensidad en . Galápagos: En la región Insular se esperan lluvias ocasionales de ligera a moderada intensidad, especialmente en Isabela.

¿Por qué aumentarán las lluvias?

Según el Inamhi, este escenario responde a varios factores atmosféricos, entre ellos el tránsito de ondas ecuatoriales, la divergencia de vientos en niveles altos y el ingreso de humedad.

También influye la convergencia de vientos en niveles bajos de la atmósfera y las temperaturas elevadas de la superficie del mar asociadas al desarrollo del fenómeno El Niño.

En la Amazonía se suma el transporte ocasional de humedad desde la cuenca Amazónica, lo que favorecerá la formación de lluvias.