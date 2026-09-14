Inamhi advierte el inicio lluvias asociadas al fenómeno de El Niño

Inamhi adviertió el inicio lluvias asociadas al fenómeno de El Niño la noche de este 14 de septiembre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un aviso sobre el inicio de una etapa de transición atmosférica ligada al Fenómeno de El Niño en la región Litoral del Ecuador.

De acuerdo con el informe oficial, las precipitaciones comenzarán a ganar frecuencia durante las próximas semanas de septiembre.

Asimismo, señala que se mantendrán intensidades variables a lo largo de octubre de 2026.

Las proyecciones técnicas prevén que los episodios de lluvia más fuertes y recurrentes se concentran a partir de noviembre y diciembre de 2026.

De igual manera, el Inamhi señaló que se extenderá hasta los primeros meses de 2027.

La entidad gobernamental confirmó que mantiene un monitoreo permanente sobre la cuenca del Pacífico para alertar oportunamente a la población ante variaciones del clima.