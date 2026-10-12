Inocar alerta por arribo del oleaje en las costas de Ecuador del 13 al 15 de octubre

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) advirtió sobre la llegada de oleaje del suroeste del océano Pacífico a las costas continental e insular de Ecuador entre el 13 y el 15 de octubre de 2026.

Según el pronóstico, durante estos días se prevén cambios en las condiciones del mar. Además, para el 15 de octubre se espera la llegada de un nuevo tren de olas de largo período, conocido como mar de fondo. El organismo también informó que el 13 de octubre finalizará el período de aguaje.

¿Cómo estará el mar en Ecuador?

Las condiciones del océano variarán según la zona y el día:

Costa continental: para el 13 de octubre se prevé un estado de mar agitado. Entre el 14 y el 15 de octubre, las condiciones pasarían a moderadas.

para el 13 de octubre se prevé un estado de mar agitado. Entre el 14 y el 15 de octubre, las condiciones pasarían a moderadas. Región Insular: el 13 de octubre se espera un mar agitado, mientras que para los días 14 y 15 se pronostica un estado entre moderado y agitado.

En cuanto a la altura de las olas, el pronóstico contempla hasta 1,70 metros en la costa continental y 2,30 metros en Galápagos.

🌊 El Inocar informa que del 13 al 15 de octubre se prevé: 📍 Zona continental: mar agitado el 13 y moderado del 14 al 15. 📍 Región Insular: mar agitado el 13 y entre moderado y agitado del 14 al 15. ⚠️ Extreme precauciones ante posibles corrientes de resaca. https://t.co/WTV6tuaAXM — INOCAR (@inocarec) October 12, 2026

¿Qué significa que el mar esté agitado?

Un estado de mar agitado implica la presencia de olas de mayor tamaño y energía. Estas condiciones pueden coincidir con un aumento del nivel del mar, especialmente durante períodos de aguaje o cuando se registran olas de largo período.

Además, pueden favorecer la formación de corrientes de resaca en las zonas donde las olas rompen cerca de la playa. "Se recomienda extremar precauciones mientras duren estos eventos, ya que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca", indicó el Inocar.