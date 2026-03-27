El CNE anuncia suspensión temporal de servicios en línea
Durante este período, todos los trámites se gestionarán de manera presencial en las ventanillas de las delegaciones y la matriz en Quito.
Servicios en línea del CNE se supenderán por más de 24 horas
CNE
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Actualizada:
27 mar 2026 - 19:02
Desde las 17h00 de este viernes 27, hasta las 23h59 del sábado 28 de marzo de 2026, por un mantenimiento tecnológico programado, se suspenderán temporalmente servicios en línea del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los servicios que estarán desabilitados son:
- Envío y recepción de correos institucionales
- Cambios de domicilio electoral
- Certificados de votación
- Certificados de apoliticismo
- Consulta de lugar de votación
- Sistema contable
- Pago de multas
- Página web matriz y de las 24 Delegaciones Provinciales Electorales
Durante este período, todos los trámites se gestionarán de manera presencial en las ventanillas de las Secretarías de las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en la sede matriz del CNE.
Además, se receptarán documentos a través del correo: cne.secretariageneral@outlook.com. Los documentos deberán contar con la respectiva firma electrónica.
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