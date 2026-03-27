El CNE anuncia suspensión temporal de servicios en línea

Servicios en línea del CNE se supenderán por más de 24 horas

Desde las 17h00 de este viernes 27, hasta las 23h59 del sábado 28 de marzo de 2026, por un mantenimiento tecnológico programado, se suspenderán temporalmente servicios en línea del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los servicios que estarán desabilitados son:

Envío y recepción de correos institucionales

Cambios de domicilio electoral

Certificados de votación

Certificados de apoliticismo

Consulta de lugar de votación

Sistema contable

Pago de multas

Página web matriz y de las 24 Delegaciones Provinciales Electorales

Durante este período, todos los trámites se gestionarán de manera presencial en las ventanillas de las Secretarías de las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en la sede matriz del CNE.

Además, se receptarán documentos a través del correo: cne.secretariageneral@outlook.com. Los documentos deberán contar con la respectiva firma electrónica.