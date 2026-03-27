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Política

Este es el calendario de las elecciones seccionales y Cpccs 2027

Según el CNE La actualización del calendario electoral cumple los plazos legales establecidos.

El CNE define nueva fecha para las elecciones seccionales y del Cpccs

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Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

27 mar 2026 - 15:59

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El domingo 29 de noviembre de 2026 es la nueva fecha de sufragio para ecuatorianos definida este viernes 27 de marzo por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Calendario electoral para elecciones seccionales y CpccsCNE

El CNE sostuvo que los cambios se dan sobre la base de los informes técnicos de la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El organismo señala que entre enero y marzo del 2027 se prevén eventos hidrometeorológicos intensos asociados al fenómeno de El Niño.

Estos eventos generarían inundaciones con potenciales afectaciones a la población, a la infraestructura, a los recintos electorales y a la red vial.

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