Este es el calendario de las elecciones seccionales y Cpccs 2027
Según el CNE La actualización del calendario electoral cumple los plazos legales establecidos.
El CNE define nueva fecha para las elecciones seccionales y del Cpccs
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Actualizada:
27 mar 2026 - 15:59
El domingo 29 de noviembre de 2026 es la nueva fecha de sufragio para ecuatorianos definida este viernes 27 de marzo por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE sostuvo que los cambios se dan sobre la base de los informes técnicos de la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
El organismo señala que entre enero y marzo del 2027 se prevén eventos hidrometeorológicos intensos asociados al fenómeno de El Niño.
Estos eventos generarían inundaciones con potenciales afectaciones a la población, a la infraestructura, a los recintos electorales y a la red vial.
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