Esta fue la información técnica considerada para actualizar el calendario electoral
Estos informes advierten eventos hidrometeorológicos previstos entre enero y marzo del 2027.
Casas afectadas por una inundación en Jujan, provincia del Guayas (Ecuador)
EFE
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Actualizada:
27 mar 2026 - 17:54
El Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió la fecha de elecciones seccionales para el próximo domingo 29 de noviembre.
Este día los ecuatorianos elegirán a las autoridades locales y a los nuevos concejeros del Cpccs.
El sustento para realizar el cambio del calendario electoral fueron Informes técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el CNE.
Estos informes advierten eventos hidrometeorológicos previstos entre enero y marzo del 2027. Con esta base el cambio electoral busca evitar que 626 077 electores, potencialmente afectados por las condiciones climáticas, enfrenten dificultades para ejercer su derecho al voto.
Riesgos y el CNE indicaron que sobre la base de organismo internacionales y entidades técnico-científicas, se prevé alta susceptibilidad a inundaciones y movimientos de masa que podrían inhabilitar infraestructura crítica.
La institución señaló que el fenómeno de El Niño entre enero y marzo del 2027, afectaría a 218 recintos electorales.
Así, el impacto máximo de El Niño se proyecta para el primer trimestre del 2027, y repetir elecciones en las zonas afectadas costaría aproximadamente USD 4 476 450.
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