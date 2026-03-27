Esta fue la información técnica considerada para actualizar el calendario electoral

Casas afectadas por una inundación en Jujan, provincia del Guayas (Ecuador)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió la fecha de elecciones seccionales para el próximo domingo 29 de noviembre.

Este día los ecuatorianos elegirán a las autoridades locales y a los nuevos concejeros del Cpccs.

El sustento para realizar el cambio del calendario electoral fueron Informes técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el CNE.

Estos informes advierten eventos hidrometeorológicos previstos entre enero y marzo del 2027. Con esta base el cambio electoral busca evitar que 626 077 electores, potencialmente afectados por las condiciones climáticas, enfrenten dificultades para ejercer su derecho al voto.

Riesgos y el CNE indicaron que sobre la base de organismo internacionales y entidades técnico-científicas, se prevé alta susceptibilidad a inundaciones y movimientos de masa que podrían inhabilitar infraestructura crítica.

La institución señaló que el fenómeno de El Niño entre enero y marzo del 2027, afectaría a 218 recintos electorales.

Así, el impacto máximo de El Niño se proyecta para el primer trimestre del 2027, y repetir elecciones en las zonas afectadas costaría aproximadamente USD 4 476 450.