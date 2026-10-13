Esto se sabe del robo de dos perritas Pomerania en Quito: se cumplen seis días

Perla y Rubí fueron robadas del vehículo de sus propietarios en el norte de Quito el pasado 7 de octubre de 2026.

A seis días del robo de Perla y Rubí, dos perritas de raza Pomerania sustraídas del interior de un vehículo en el sector de La Pradera, la desesperación de sus propietarios aumenta.

A la zozobra por el estado de salud de las mascotas se suma un intento de extorsión y engaño telefónico con amenazas de muerte por parte de delincuentes que operan mediante números internacionales.

El robo ocurrió la noche del miércoles 7 de octubre de 2026, bajo la modalidad de "estruchaje", cuando un desconocido rompió la ventana de un auto estacionado y se llevó a las mascotas junto con su caja de transporte.

Intento de extorsión

Uno de los propietarios de las mascotas denunció este lunes 12 de octubre que este recibió llamadas extorsivas, donde le exigieron dinero a cambio de una supuesta devolución.

"Cinco días de zozobra"

Jaime Gallo, padre perruno de las mascotas, reiteró el llamado a la ciudadanía y a las autoridades para no cesar en la búsqueda y difusión del caso a través de plataformas digitales.

"Han sido los días más desesperantes para nuestra familia porque son nuestras hijas y no han regresado a nuestras manos. Le pedimos a la gente que siga compartiendo la noticia y los afiches para evitar que las vendan y hacer que vuelvan a casa". Jaime Gallo, propietario de las mascotas.

Según sus propietarios una de las perritas necesita medicación diaria para sobrevivir, por lo que esperan localizarlas pronto. Cortesía

Una de las mascotas necesita medicina

La preocupación de la familia radica en que una de las perritas presenta una condición médica delicada y requiere medicación diaria obligatoria para mantenerse con vida.

Entre la angustia y la esperanza, los propietarios de Perla y Rubí apelan a la solidaridad ciudadana para dar con su paradero.

Hoy, su único anhelo es reencontrarse con sus mascotas y, sobre todo, constatar que se encuentren sanas y salvas tras varios días sin su medicación vital.