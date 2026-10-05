Rescatan a una perrita en la cumbre del Rucu Pichincha

La perrita fue encontrada a más de 4 690 metros sobre el nivel del mar, en la cumbre del Rucu Pichincha.

Una perrita fue rescatada en la cumbre del Rucu Pichincha, luego de que ciudadanos alertaran que se encontraba en una zona de difícil acceso.

El operativo fue coordinado por el Puesto de Mando Operativo (PMO) junto con varias entidades municipales, informó este lunes 5 de octubre el Municipio de Quito.

Dos funcionarios de la Secretaría de Seguridad que se encontraban ascendiendo la montaña lograron localizarla, ponerla a salvo y coordinar con la Unidad de Bienestar Animal (UBA) su traslado para que recibiera atención veterinaria.

La cargaron durante cinco kilómetros

Los funcionarios la cargaron en hombros durante aproximadamente cinco kilómetros, en medio de la lluvia y por un terreno de difícil acceso.

Una vez que llegaron a un punto seguro, la perrita descendió del Rucu Pichincha en una de las cabinas del Teleférico, donde personal de la UBA la recibió para continuar con su atención.

Durante el operativo también fueron encontrados tres posibles cachorros de la perrita. Ellos también fueron puestos a salvo y trasladados para recibir atención.

¿Cómo se encuentra la perrita?

La perrita fue llevada al Centro de Atención Veterinaria, Refugio y Acogida Temporal (Cavrat) Quito Sur, donde veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) realizaron una valoración.

Según el Municipio de Quito, tiene aproximadamente un año y medio de edad y presentaba signos de deshidratación, desnutrición y agotamiento. A pesar de las condiciones en las que fue encontrada, se mostró cariñosa y receptiva durante la atención veterinaria.

Funcionarios cargaron a la perrita durante aproximadamente cinco kilómetros, bajo la lluvia y por un terreno de difícil acceso. Municipio de Quito.

Las autoridades confirmaron posteriormente que tanto ella como sus tres posibles cachorros se encontraban estables.

Los cuatro fueron entregados a organizaciones de la sociedad civil, que estarán a cargo de su recuperación y cuidado hasta que puedan iniciar un proceso de adopción responsable.