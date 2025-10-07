Comunidades apartadas del Carchi y Esmeraldas reciben alumbrado con tecnología solar

Los paneles de energía solar se instalaron en postes de caminos rurales en comunidades de Carchi e Imbabura

Un proyecto de electrificación con energía solar avanza en comunidades de difícil acceso en el norte del país, con la instalación de 200 luminarias LED solares y 200 postes en sectores rurales de Carchi y Esmeraldas.

La inversión total asciende a cerca de 400 000 dólares y beneficiará a alrededor de 2 000 habitantes, indicó el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado emitido este martes 7 de octubre del 2025.

En la comunidad de La Guaña, provincia del Carchi, la instalación implicó un complejo traslado de materiales. Técnicos recorrieron hasta 10 kilómetros por caminos de difícil tránsito y, en algunos tramos, transportaron los postes al hombro.

Una situación similar se registró en Ojala, Esmeraldas, donde el ingreso para montar la infraestructura también presentó complicaciones.

Las localidades beneficiadas son La Guaña y San Marcos (Carchi), así como Palo Amarillo, La Unión y Ojala (Esmeraldas). Se trata de comunidades que no contaban con alumbrado público ni acceso a este tipo de energía, dijo el Ministerio.

Con esta intervención, se busca garantizar iluminación segura en espacios comunitarios y caminos, además de impulsar el uso de energías sostenibles en zonas donde la red eléctrica convencional no llega.