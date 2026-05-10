Presuntos miembros de los Choneros fueron abatidos en un enfrentamiento con militares

Militares abatieron a tres presuntos integrantes del GDO Los Choneros.

Tres presuntos miembros del Grupo de Delincuencia Organizado (GDO), Los Choneros, fueron abatidos en un enfrentamiento con militares.

El hecho sucedió en el cantón Montalvo, en Los Ríos. Los uniformados detectaron a varios individuos armados que, al notar la presencia de los militares, intentaron huir disparando.

Se decomisaron armas y motocicletas

"En aplicación del uso progresivo y legítimo de la fuerza, los soldados repelieron el ataque, neutralizando a los alias Menor, Polilla y Care Motor", indicó el Ministerio de Defensa.

Un cuarto integrante, herido durante el enfrentamiento, se lanzó al río intentando escapar y actualmente está desaparecido.

Durante la operación se decomisaron armas de fuego y motocicletas utilizadas para sicariato, secuestro extorsivo, narcotráfico y extorsión.