Conmoción en Azogues por la muerte de una mujer de 83 años brutalmente agredida en su casa

La muerte de Luz América B. T., conocida como Teresita, causa indignación en los habitantes del cantón Deleg, en la provincia de Cañar. La adulta mayor fue brutalmente agredida en su hogar y falleció en el hospital de Azogues.

El hecho violento ocurrió la madrugada del domingo 7 de septiembre del 2025, según confirmó la Fiscalía de Cañar. La mujer vivía sola y fue agredida en su hogar por un hombre que ingresó por una puerta trasera del domicilio.

Teresita fue encontrada gravemente herida en su casa por sus vecinos. Al escuchar los gritos de auxilio ingresaron a la vivienda y la encontraron en medio de un charco de sangre. De acuerdo con las primeras investigaciones, un hombre la violó, lo que le generó una hemorragia interna.

Los vecinos la trasladaron al hospital de Azogues, donde falleció horas después debido a un paro cardíaco. Jorge Vélez, fiscal de la provincia, indicó que los agentes fiscales y de las unidades especiales de la policía ya realizan las investigaciones pertinentes para dar con él o los responsables.

Los habitantes del cantón Déleg, realizaron una marcha hacia las oficinas de la Fiscalía para exigir justicia por el asesinato de la adulta mayor. Bajo el lema ‘Queremos Justicia’, pidieron a las autoridades identificar y capturar a los responsables para evitar que el caso quede impune.