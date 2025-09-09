Policía señala por crimen a hijo preso y dos nietos de mujer asesinada en Rumipamba, Quito

Tres familiares de la víctima son señalados por el crimen en Quito.

El crimen de Mónica Paéz en el sector de Rumipamba, en el norte de Quito, alarmó a la ciudad. La Policía Nacional avanza con las investigaciones y señala al hijo, quien está preso por violación, y a dos nietos de la víctima por el crimen.

De acuerdo con Galo Muñoz, policía de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, en el crimen está involucrado el hijo de la víctima, uno de sus nietos, una mujer extranjera y un hombre que está ahora detenido por asesinato y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Muñoz detalló que el hombre señalado fungía como conductor de una aplicación de taxis y "se encuentra una estrecha relación con el nieto de la víctima".

Las indagaciones apuntan a que el hijo de la víctima, recluido en la Cárcel de El Inca desde 2023, ordenó el asesinato desde la prisión.

Luego de una indagación en redes sociales se determinó que "el hijo, que se encontraba privado de la libertad, fue el mentalizador de este crimen conjuntamente con sus dos hijos".

Los familiares de la víctima contrataron a supuestos miembros del grupo delincuencial 'Los Lobos' para ejecutar los disparos contra la mujer cuando salía de la iglesia, según Iván Naranjo, jefe de la Unidad de Muertes Violentas.

El pago por el crimen asciende a 15 000 dólares. Además, a los atacantes se les prometió otros 20 000 dólares cuando se cobraran las pólizas de seguro de la mujer.

Además de las cinco personas procesadas por el crimen, hay dos prófugos: el nieto menor de la víctima y el conductor de la motocicleta de los atacantes utilizada ese 16 de marzo para ejecutar a Páez.

De acuerdo con las autoridades, las motivaciones del crimen son económicas, ya que los mentalizadores apuntaban a cobrar pólizas de seguro.