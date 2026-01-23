Camionetas y contenedores cayeron al mar tras incidente en buque que se dirige a Galápagos

El buque Isla de la Plata, perteneciente a EP-TRANSNAVE, habría sufrido un incidente marítimo.

Dos camionetas y ocho contenedores cayeron al mar tras un incidente que sufrió el buque Isla de la Plata, perteneciente a la empresa pública Transnave, este viernes 23 de enero del 2026. El hecho ocurrió a aproximadamente 20 millas náuticas de Puerto Baquerizo Moreno, antes de su arribo a la isla San Cristóbal.

La empresa dueña del buque, dio a conocer que activará los los seguros correspondientes para cubrir las perdidas ocurridas en este incidente.

La Armada Nacional informó que una inclinación abrupta provocó el incidente, al momento una lancha patrullera del Parque Nacional Galápagos arribó al sitio, para asistir en la emergencia.

La embarcación Sea Ranger 2 del Parque Nacional Galápagos se encuentra en el área realizando verificaciones en el sitio. De momento se descarta la presencia de vertimientos contaminantes y riesgo de hundimiento.

Además, se activaron los protocolos de seguimiento y control ambiental para asegurar el retiro de cualquier escombro, priorizando la protección de los ecosistemas marinos.

El buque Isla de la Plata, y otros más, dan el servicio de traslado de carga desde Guayaquil hacia Galápagos.