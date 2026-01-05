Parque Nacional Galápagos recibe reconocimiento internacional por liderazgo en conservación

El Parque Nacional Galápagos fue reconocido por la diversidad que presenta.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) ha sido galardonada con el premio "Regenerative Conservation of the Year 2025" por Regenerative Travel, un reconocimiento internacional que destaca iniciativas con impacto ambiental y social a largo plazo.

Este premio resalta el enfoque innovador de la DPNG para integrar conservación, gobernanza y actividad turística en las Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, indicó el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado este lunes 5 de enero del 2026.

El jurado internacional destacó la construcción del Código de Conducta para Visitantes, trabajado de manera participativa con actores locales, como una herramienta para promover valores de corresponsabilidad y cuidado del medio ambiente.

La ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que este reconocimiento demuestra que Ecuador es líder en procesos de conservación y que el turismo se gestiona con responsabilidad y visión de futuro.

El Parque Nacional Galápagos es uno de los patrimonios naturales más importantes del planeta, con una biodiversidad única y una gran cantidad de especies endémicas. La conservación de este ecosistema es fundamental para el bienestar de las comunidades locales y la protección del medio ambiente.