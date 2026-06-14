Sospechoso de extorsionar a mujer de Quito con USD 3 000 fue capturado en Cuenca

Una mujer fue extorsionada por hombres en Quito.

Un presunto extorsionador que exigía el pago de USD 3 000 a una mujer residente en Quito fue capturado en un operativo de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) en Cuenca.

De acuerdo con la información, la investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, quien alertó a las autoridades sobre mensajes intimidatorios que recibía desde un número telefónico internacional.

En las comunicaciones, los sospechosos exigían el pago de USD 3 000 a cambio de no atentar contra su integridad, la de sus familiares y sus actividades cotidianas.

Se formulará cargos contra los detenidos

Según las investigaciones policiales, las amenazas se habrían prolongado durante varias semanas.

Incluso, los implicados habrían recurrido a actos de intimidación para presionar a la víctima y obligarla a entregar el dinero exigido.

Unase indicó que se ejecutó un operativo en el sector de Verde Loma, en Cuenca, donde logró la aprehensión de los sospechosos presuntamente vinculados al caso de extorsión.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para la respectiva audiencia de formulación de cargos.