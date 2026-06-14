Dallas de naranja: la ‘Oranje’ arma la fiesta antes del debut de Países Bajos
Países Bajos comenzó a tomarse las calles de Dallas con camisetas y banderas naranjas en la previa del debut de la “Oranje” ante Japón en el Mundial 2026.
Dallas se tiñe de naranja en la previa del debut de Países Bajos
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Actualizado:
14 jun 2026 - 13:40
La pasión mundialista ya se vive en las calles de Dallas y los aficionados de Países Bajos comenzaron a tomarse la ciudad con el tradicional color naranja que identifica a la “Oranje”, previo al debut de su selección en el Mundial 2026 frente a Japón.
Cientos de hinchas neerlandeses llegaron a distintos puntos de la ciudad con camisetas, banderas, tambores y cánticos para acompañar a su selección en el estreno mundialista. El ambiente se encendió especialmente en las zonas cercanas al estadio, donde la afición europea convirtió la previa en una verdadera fiesta naranja.
Medios internacionales y usuarios en redes sociales compartieron imágenes de la multitud neerlandesa recorriendo Dallas y alentando a su equipo horas antes del compromiso. La hinchada de Países Bajos es una de las más reconocidas en los Mundiales por su colorido y ambiente festivo.
Países Bajos enfrentará este domingo a Japón en uno de los partidos más atractivos de la jornada del Mundial 2026.
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