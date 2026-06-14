Dallas de naranja: la ‘Oranje’ arma la fiesta antes del debut de Países Bajos

Dallas se tiñe de naranja en la previa del debut de Países Bajos

La pasión mundialista ya se vive en las calles de Dallas y los aficionados de Países Bajos comenzaron a tomarse la ciudad con el tradicional color naranja que identifica a la “Oranje”, previo al debut de su selección en el Mundial 2026 frente a Japón.

Cientos de hinchas neerlandeses llegaron a distintos puntos de la ciudad con camisetas, banderas, tambores y cánticos para acompañar a su selección en el estreno mundialista. El ambiente se encendió especialmente en las zonas cercanas al estadio, donde la afición europea convirtió la previa en una verdadera fiesta naranja.

Medios internacionales y usuarios en redes sociales compartieron imágenes de la multitud neerlandesa recorriendo Dallas y alentando a su equipo horas antes del compromiso. La hinchada de Países Bajos es una de las más reconocidas en los Mundiales por su colorido y ambiente festivo.

Países Bajos enfrentará este domingo a Japón en uno de los partidos más atractivos de la jornada del Mundial 2026.