Asesinan a la fiscal Alexandra Bravo en Montecristi, Manabí

Asesinan a la fiscal Alexandra Bravo en Manta: su hermana también murió al intentar protegerla

La Fiscalía General del Estado rechazó y condenó este domingo el ataque criminal que terminó con la muerte de la agente fiscal de Montecristi, Alexandra Bravo Cedeño, en la provincia de Manabí.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que el atentado constituye una represalia contra la lucha que mantiene la Fiscalía frente a las estructuras delictivas que amenazan la seguridad del país.

La entidad también informó que ejecuta diligencias investigativas para esclarecer este hecho e identificar a los responsables del ataque.

Además, la Fiscalía expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de Alexandra Bravo, así como a los seres queridos de su hermana, Olinda Emperatriz Bravo Cedeño, quien también falleció como consecuencia del atentado.

“El trágico hecho enluta a la institución y al país”, indicó la Fiscalía General del Estado en el comunicado difundido este 14 de junio de 2026.